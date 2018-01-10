M503航路爭議 ICAO不願涉入

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 、 江靜玲 ／台北─華盛頓報導 ／台北─華盛頓報導

大陸片面啟用M503等爭議航路，引發我方不滿。消息人士透露，我方已主動及透過美、日等「友好大國」向國際民用航空組織（ICAO）表達關切，但我方未獲回覆，而ICAO向「大國」表明不願涉入。美國務院8日對大陸決定啟用M503北上等航線，再度表達關切，重申美方反對片面採取行動，反對任何一方改變兩岸現狀。

美國務卿資深政策顧問胡克表示，美方關切北京未與台灣協商，取得共識，修改民航航線相關報導，「是的，我們關切。」美方反對各種片面行為，反對任何一方改變兩岸現狀；美方鼓勵北京與台北當局進行建設性對話。兩岸民航與安全相關問題，應由雙方對話決定。

胡克強調，兩岸和平與穩定符合美國長久利益，美台有非常堅實的基礎架構文件，為美國和台灣人民建構起非官方關係。

大陸方面除了片面啟用M503航路之外，海軍遼寧艦近日也頻繁進入南海，引起美、日高度關注，府院人士表示，目前已有多個友我國家向ICAO表示關切，美方也認為陸方應遵守國際規範，反對類似片面改變現狀的行為，認為兩岸應就此事，在尊嚴和尊重基礎上進行建設性對話。

外交部發言人李憲章昨表示，外交部主要負責國際宣傳，爭取國際輿論，及爭取各國政府支持。通知ICAO部分，事涉飛航非常重要，外交部與交通部已密切聯繫。

2015年陸方已和ICAO報備M503等航路，但消息人士強調，據ICAO文件規範，大陸要開新航路須與附近的「飛航情報區」協調，但大陸並沒有這麼做。2015年時任交通部代理部長陳建宇曾寫信向ICAO主席表達關切時，也同樣引述這份正式文件。

據「ICAO飛航服務規劃手冊」（ICAO’s Air Traffic Services Planning Manual）規定，一旦新航路改變，必須要向「關切方」（all parties concerned）協調（co-ordinated with）。

府院人士表示，大陸方面未與我方協商便開設，作法不符國際規範。

(中國時報)