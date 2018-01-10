新航路已飛上百航班 難翻盤

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

大陸1月4日宣布啟用M503等新航路後，我方向國際民航組織（ICAO）提出抗議，但未獲回應，過去6天至少有137航班在新航路上飛行，最終仍得回到兩岸協商解決，但M503啟用已成事實，航空界不看好能有翻盤機會。

陸方啟用M503南往北、W121、W122、W123等航路後，民航局統計至昨晚8時止，至少有137航班使用這4條航路。5日才被約談的中國東方航空、廈門航空、港龍航空與香港航空，連日來繼續飛行在這些航路上，即使民航局喊出「進一步處置」，業者仍無動於衷，「依法」飛在ICAO許可的航路，間接執行大陸政策。

這幾日，我方塔台發現民航機偏離M503、W122、W123航路時，航管單位都會立即聯繫陸方，請對方持續呼叫航空器飛離。不過知情人士透露，從航班追蹤畫面來看，各班機並無因此修正航路，可見陸方航管並不理會我方要求。

民航局雖多次向陸方重申，4條航路應回到兩岸協商後才能啟用；然而陸方4日宣布啟用後，僅6日再透過傳真「告知」民航局啟用M503，並無協商之意。

民航局表示，接獲陸方傳真後，立即回覆陸方，強調我方一貫立場，亦即陸方片面啟用M503等4條航路，已違反兩岸於2015年所達成4航路需經兩岸溝通、確認方可啟用的共識。民航局再度要求，陸方應與我方溝通相關技術問題，避免任何可能存在的飛安疑慮。

航空界人士推測，民航局可能對不聽話業者祭出減班、不給時間帶等手段；但也有人認為對方能以相同手法反擊，台灣缺少籌碼恐怕最後只會自傷。民航局則回應，任何方式都會納入考量。

(中國時報)