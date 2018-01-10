誣指馬收錢 周玉蔻判賠180萬

2018年01月10日 04:09 中國時報 林偉信 、 張孝義 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

媒體人周玉蔻4年前公開指稱當時的總統馬英九，收受頂新集團政治獻金2億元，馬憤而提告求償1000萬及要求登報道歉。台北地院判馬敗訴，但高院認為周女陳述並非事實，9日逆轉改判她須賠償180萬元，並在中國時報等4大報頭版刊登道歉啟事1天。全案可上訴。

得知判決結果，周聲明表示不服判決將提上訴，強調報導已善盡調查求證的責任。馬辦則表示欣慰，感謝高院法官的判決。

刑事判拘役 繳罰金結案

2014年，周在政論節目中爆料「拿了頂新集團祕密獻金的，正是馬英九總統」，指馬收受頂新集團2億元政治獻金，馬認為言論不實，委由律師提自訴加重誹謗，但北院認為周有相當理由確信指摘內容為真實，判她無罪且民事免賠，馬不服提上訴。

刑事部分，高院去年認為周在沒有相當理由確信下，卻陳述一個不實的事實，這不是善意評論，且讓馬英九與胡定吾名譽受損，但法官認為量刑不必從重，希望她爾後能記取教訓，謹慎處理，判她拘役50天，可易科罰金5萬元確定，周繳納罰金結案。

未求證傳聞 損害馬名譽

民事部分，高院認為周玉蔻對外宣稱「馬英九或其競選團隊，透過胡定吾收受頂新2億元」，並非意見表達而是事實陳述，須經合理查證；周辯稱曾向國安會前副祕書長張榮豐、律師宋耀明等人求證，但張榮豐等人作證時否認。

高院指出，證人胡忠信及吳子嘉證稱，相關內容是聽聞第三人轉述的傳聞內容，但周卻沒有進一步求證傳聞是否屬實，就對外指稱馬收魏家2億元，她的言論並非事實、未合理查證，致馬的社會評價低落、名譽受損，判她須賠償180萬元，並須在4大報刊登道歉。

王炳忠提告 求償148萬7千

周玉蔻官司不斷，新黨發言人王炳忠，因周玉蔻在電視節目及臉書上指稱有500萬元進入王炳忠父親王進步的帳戶內支持「發展組織」，9日和父親一起到台北地院自訴周玉蔻涉及洩密、加重誹謗罪，並提民事損害名譽賠償148萬7000元。王強調，提告是為掃除輿論空汙，並為自己與家人的清白討回公道。

外界好奇求償金額是否有「弦外之音」，他說，100萬元是賠償他，其他則賠父親，而低於150萬元，可以不用打到三審，沒有特別意思。

至於自訴，王炳忠說，希望藉此表達捍衛名譽的決心，也可讓案情攤在陽光下，不會有偵查不公開，或遭特定媒體人的不實指控，直接到法院，大家都可旁聽，便可完全公諸於世。

(中國時報)