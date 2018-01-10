蹺家遇寒流 小六生燒課本取暖

2018年01月10日 04:09 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

黃生與林生在距離學校約4公里外的冬山鄉義成橋下過夜，並且焚燒課本取暖。（李忠一攝）

宜蘭縣2名國小六年級男生，因破壞學校公物，怕被家長責備，前天放學時未回家，讓家長、村民、學校相當著急，驚動全村總動員尋人，結果2名學生躲在橋下燒課本取暖，9日上午冒雨走在路邊時被人發現，這場驚動全村的離家出走才落幕。家長聞訊後趕到派出所，既感動又心急地說「不能再這樣！」

冬山鄉林姓、黃姓小六男學童是同班同學，2人疑打掃廁所時玩耍，打掃用具不小心從3樓往下丟，將遮雨棚砸破一大洞，2學生知悉公物受損約3000元，怕被家長罵，放學後離家出走。

傍晚林姓學生媽媽開車到校，卻等不到人，問同學才知得林生與黃生已離校，親友遂透過臉書尋人。

順安社區守望相助隊動員30多人分區搜尋，便利商店、廟宇、賣場、空屋，甚至遠到羅東去找，都未見2生蹤影。直到昨天上午7時，路人發現2名學生冒雨在路上行走，感覺不對勁趨前查看，才發現就是失蹤孩童，遂通知警方，由警方通知家長帶回。

2名學童離家出走，橫跨順安、丸山、永美等3村，走到距離學校4公里外的義成橋，翌日在永美路被發現，估計走了約8公里，前晚黃生以口袋僅存的100元在便利商店購買麵包，與沒帶錢的林生分食果腹，黃生再去雜貨店購買打火機，晚間竟以打火機焚燒課本取暖，所幸2人上課前穿著厚重衣物，並未失溫。

2名學生家長聞訊後趕到派出所，急著說「不能再這樣！」旁人則不斷安慰「平安就好，平安就好。」2生則低頭不語，昨在家休養並未上學。

「真的是全村總動員！」協助搜尋的冬山鄉民代表楊弘旻表示，村裡知道小孩走失了，大家都急著想找回孩子，「小朋友不可能沒犯錯。」他表示，雖然過程令人擔憂，最要緊的是人平安就好。

(中國時報)