國安局長彭勝竹 搭馬英九座車遭告誡

2018年01月10日 04:09 中國時報 鄭薇心／台北報導

《周刊王》《時報周刊》精采內容

《壹電視》知性美女主播邱沁宜被拍到與「帝寶富二代」俞昌哲甜看電影後，突然傳出閃辭，雖然有人認為邱是「為愛息影」，但據《周刊王》調查，擁有主播圈少見的理財規劃師證照的邱沁宜，早就不滿未獲電視台高層重用，吃味同台主播張雅琴、陳雅琳等人的「黃金地位」，打算靠著財經專業，另闢戰場！

對於閃辭，邱沁宜表示，是懷著感恩的心離開，不回應各種揣測，強調絕沒有和任何人衝突。張雅琴與陳雅琳則不約而同澄清，沒聽過邱想搶時段，陳則透露原以為邱找到長期飯票才離職。

去年底，《周刊王》獨家揭露國安局捏造假情資，呼攏蔡英文總統遭抓包，豈料國安局未深自檢討，反而「見笑轉生氣」大動作撤換多名祕書室官員。近日《周刊王》又接獲爆料，指國安局長彭勝竹上任時，捨局長座車，改搭前總統馬英九留下的BMW大7轎車到總統府開會，直到府方告誡，才換回原配發的豐田車。

對此，國安局表示，該輛BMW大7為局長座車維修保養時的備用車，去年因特勤任務所需，確曾使用過一次，當時局長因要跟隨總統車隊出勤，原座車跟車有實際困難。國安局強調，局長平日活動及參加會議，均以局內配發座車為交通工具。

《時報周刊》報導，27歲藝人楊雅筑曾因罹患人群恐懼症，暫別演藝圈年餘，去年中復出後，通告、戲劇一手包，除展現旺盛事業心，楊還自爆斷了身家百億的豪野男友。不過，《時報周刊》直擊，她日前夜泡酒吧4小時，還打包了一位老外大叔，電力依舊破表！《周刊王》本期附贈「必殺女神」曾智希跨頁美照！更多精采內容，詳見今日首度「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)