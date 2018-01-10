北埔鄉長涉貪 小三當白手套

2018年01月10日 04:09 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 邱立雅、／竹縣報導

新竹縣北埔鄉長姜良明，涉嫌藉發包工程向廠商洩漏底價，圖利並收賄，姜為避嫌還疑似透過外傳是小三的謝姓女子充當白手套，檢調廉9日大規模搜索，趁姜未上班，直搗其與小三愛巢，當場搜出70萬現金及大批工程卷宗，令檢調看了傻眼，連同23名被告，全數帶回偵辦。

檢調指出，民進黨籍北埔鄉長姜良明，2014年當選鄉長後，涉嫌利用建設之名，檯面上廣發工程，私下卻疑利用公所權責，聯合多名公務員涉嫌圍標、洩漏底價、不實驗收等方式，向工程廠商收賄。

新竹地檢署9日指揮大批幹員持搜索票赴公所等13處所執行搜索，查扣相關工程卷宗，並傳喚23名被告及相關證人，檢調大陣仗動員令公所職員措手不及，辦公氣氛低迷。

竹檢接獲多封檢舉信函，指控鄉長姜良明等人，疑以不實招標方式，圖利特定廠商，檢調列出7大弊端蒐證，昨早趕在鄉長姜良明上班前，前往姜與小三住處及辦公室搜索，在屋內發現70萬元現金，不排除是收賄所得。

檢調蒐證期間，從謝姓小三帳戶中查出不明資金流動，比對相關匯款時機點，懷疑謝充當白手套，以利姜私下中飽私囊，但姜對此不願證實，昨被帶回時一度摸不清頭緒，記者查證時，還反問：「我也不清楚為什麼被帶走！」

地方人士透露，鄉長與小三同居多年，已是公開的祕密，在地鄉親人盡皆知，他與元配、小三間的三角關係也引起關注，不過姜為人海派，與各派系人馬都有交集，工程標案會傳出問題也不意外，眼看鄉長選戰在即，恐為連任之路埋下隱憂。

外傳姜在鄉內建設路燈號誌時，竟讓公所多花100萬元才購得號誌系統，另曾傳出他為雇用身障者擔任清潔隊員，利用小三名義收受百萬名車當酬庸，甚至要求巫姓課長及技士刁難拒絕行賄廠商，檢方將對這些傳聞進行釐清，漏夜偵辦中。

(中國時報)