蔡衍明基金會 年終敬老送愛

蔡衍明愛心基金會9日在文化大學推廣教育部建國本部舉辦「公益青年－送愛下鄉趣2018年春節慰問活動」，並發送敬老慰問金給長者們。圖為蔡衍明基金會副執行長徐海倫（左起）、副執行長彭澤惠、副執行長趙忠傑發送敬老慰問金。（曾百村攝）

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中國時報
／台北報導

「各位鄉親父老新年快樂」、「寒流來了衣服要多穿一點喔」，一番溫暖的問候聲，是來自蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫的口中，讓長者們十分暖心。蔡衍明愛心基金會9日在文化大學推廣教育部建國本部舉辦「公益青年－送愛下鄉趣2018年春節慰問活動」，從中鼓勵青年學子從事公益，宣揚敬老真愛的精神。

文化大學建國本部舉辦

蔡衍明愛心基金會在2015年擴大與與各地大學合作推廣青年公益送愛活動，希望藉由活動，讓青年學子習得「孝順」、「敬老」內涵，進而讓社會有愛、達到「真愛台灣」目的。

而公益青年年終送愛的活動，9日在文化大學推廣教育部建國本部舉辦，包括蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫、副執行長趙忠傑、副執行長彭澤惠等人，代表基金會分送敬老慰問金5000元給長者們，希望他們可以「過個旺旺年」，期間萬華區凌霄里里長游秋蓮也帶著受捐戶長者等35戶前往參加，場面相當溫馨。

游秋蓮說，感恩蔡衍明愛心基金會董事長蔡衍明先生對於社會弱勢族群的照顧，有時候政府能力有限，透過有愛心的大企業家幫助，讓困苦的人可立即獲得援助，這才是真正「真愛台灣」最實際的做法。

讓青年以行動從事公益

文化大學國貿系副教授鄧為丞博士指出，透過活動讓年輕人以公益的方式，將活力帶給長者及弱勢戶，同時也能讓學子了解，其實社會上仍然有許多需要幫助的人，讓他們可以用行動實踐愛心，幫助弱勢及獨老們，形成社會上一股正面力量。

徐海倫表示，青年在探訪過程中，了解社會弱勢戶困苦一面，從中培養青年孝順敬老、愛心等精神，另外青年學子所探訪的獨老、弱勢族群，基金會則藉活動分送敬老金以及旺旺食品，希望能關懷社會的弱勢族群，進而伸出援手幫助。

(中國時報)

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