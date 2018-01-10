亞馬遜AWS創新中心 落腳新北

2018年01月10日 01:23 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

亞馬遜來了！全球電商龍頭亞馬遜旗下的亞馬遜雲端服務AWS（Amazon Web Service）與新北市政府合作，將進駐板橋台北遠東通訊園區（T park），打造聯合創新中心，新北市長朱立倫9日表示，市府團隊要齊心以正向態度面對每一項投資案，加速新北產業發展。

經發局長張峯源說，亞馬遜是全球最大的雲端服務平台，已在全球190國家服務100萬個客戶，聯合創新中心是由新北市府與亞馬遜共同成立，由藍濤亞洲負責營運。

進駐遠東園區

張峯源說，未來將與亞馬遜以創新創業、智慧製造、國際聯結三大主軸，透過教育、應用、管理來協助新北市的企業雲端化、智慧化、生技轉型，強化國際運用。

經發局工商企劃科長何國誠指出，新北市有25萬家企業，產業結構鏈完整，是吸引亞馬遜的重要原因，遠東園區以發展數位通訊為主軸，符合亞馬遜需求。

大數據 媒合國際

何國誠說，這次合作主要分為兩大主軸，創新中心將成為人才媒合平台，運用亞馬遜雲端大數據等優勢，協助台灣創新團隊規畫各種專案，並媒合國際投資者，就像是新北創力坊國際版。

其次，將運用雲端平台的數據資料，為入駐廠商提供雲端計算、大數據、物聯網和人工智慧等領域的技術合作及相關技術培訓，協助新北市各企業生產更智慧化，促進產業升級。

朱立倫在市政會議上指出，新北市過去幾年招商成果輝煌，各種產業紛紛進駐，歡迎國際最著名的電商亞馬遜未來的研發教育中心落腳新北，近期還會有其他成果。

朱立倫也說，接下來林口影視產業城第二階段計畫的招商也將展開，團隊成員都要成為助力，而不是阻力，如環評，或工務局、城鄉局審查造成延宕，都會影響投資意願，大家必須正面態度面對每一項新的投資案、加快速度。

(中國時報)