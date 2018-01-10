農舍爭議 鄉鎮長挺陳金德

宜蘭農舍爭議延燒，農委會與宜縣府針對農舍興建規定沒共識。圖為上月召開宜蘭版農舍草案說明會，青年農民表達意見。（本報資料照片）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭農舍爭議延燒，恐成為宜蘭縣代理縣長陳金德爭取代表綠營參選的變數，不過原本看似可能在平和落幕的農舍爭議，卻因農委會打臉陳金德的「不必非得臨路臨界」共識，又起波瀾。不過，陳金德9日在擴大縣務會議上獲得與會的鄉鎮市長壓倒性支持，會後他也強調，從鄉鎮市長的意見即可印證農舍興建必須「臨路臨界」是否合理，但他個人尊重農委會的看法，不再表示意見。

農委會稱沒達共識

陳金德8日表示，經過與農委會持續溝通後雙方已有共識，有關農委會對農舍興建位置的行政指導原則，縣府將可依此原則來指導農民申請農舍興建時做「適當配置」，意思就是說，宜蘭縣未來申請農舍興建不需要非得「臨路臨側」。

但隨後農委會副主委陳吉仲卻出面打臉陳金德，強調不認為雙方有達成共識，僅是針對法律規定文字討論，此外，「行政指導」具法令效力，除非有特殊地形的需求，否則農舍興建都應遵守「臨路、臨界」規定。

地方批政府管太多

陳金德9日主持擴大縣務會議時，特別請與會鄉鎮市長逐一對農舍、農地政策表達意見，礁溪鄉長林錫忠認為，農民其實很單純、不會去計較太多，既然已經規定農舍興建面積不得超過原申請農地基地面積10％，就讓農民在這10％範圍內自行規畫，政府不需要去「管東管西」；三星鄉長黃錫墉表示，法令要求農舍必須蓋在臨路臨側根本沒有意義，希望代理縣長陳金德要真正展現魄力，讓農民有感。

陳金德會後表示，農舍興建必須臨路、臨界是否合理，不妨將每一位鄉鎮市長的意見作出整理、統計，他不再表示意見，也尊重農委會的看法。

(中國時報)

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