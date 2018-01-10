空軍十村變綠地 竹市新亮點

2018年01月10日 01:23 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市空軍十村曾一度凋零，在市府進行活化工程後，已改頭換面。（徐養齡翻攝）

新竹市充分利用有限空間，盤點城區內閒置空間，去年在空軍十村、樹林頭公園、嶗山新村、高峰路22村林蔭大道4處基地啟動「掀綠計畫」，市府動工馬不停蹄，預計空軍十村活化在農曆年前就能完成，開闢1400坪綠地

打造城市休閒綠帶。

打造1400坪城市綠帶

市長林智堅對於掀綠計畫格外重視，連日來多次走訪空軍十村，視察工程進度及品質，即使冒著滂沱大雨仍逐一詳查，絲毫不敢馬虎，9日上午雨勢稍歇，他再度趕赴空軍十村，對工程進度感到滿意。

市府都發處表示，國防部空軍十村位於錦華街兩側，土地長期閒置，過去雜草密布、蚊蟲孳生，造成市中心治安死角，影響周遭社區環境品質，市府為此啟動掀綠計畫，成功爭取國防部500萬經費，總計投入900萬，開闢近1400坪綠地。

「創意活化」閒置空間

整體營造以「創意活化」閒置空間為具體意象，推動整體都市環境再生，為民眾提供城市休閒綠帶，經市府評估，目前空軍十村工程進度已達9成，預計農曆年前就能亮相。

林智堅指出，空軍十村經改造後，仍將保留大樹群、眷村老屋，並依循既有眷村紋理，在周邊設計環園步道系統、無障礙坡道，打通民權路側死巷，增加錦華街至民權路間便道。

保留大樹群、眷村老屋

綠植化方面，市府在空軍十村種植灌木、喬木等植栽，打造綠色休憩、歷史教育兼具的多功能公共空間，顛覆市民過去對此地凌亂的刻板印象，提供周邊居民明亮、舒適的休閒綠地。

空軍十村地理位置極佳，綠地鄰近中央公園、護城河親水公園與巨城商圈，市府評估，未來可結合周邊行人動線，串起眷村老屋、熱鬧商圈、綠地林蔭，成為市中心新亮點。

(中國時報)