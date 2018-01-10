消失數十載 金柳重返日月潭

2018年01月10日 01:23 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

水社柳（又名金柳）以日月潭舊名「水社海」命名，但已在潭邊消失超過30年；日管處9日與青農合作，讓「水社柳重現水社海」。（沈揮勝攝）

1909年由日本學者在日月潭採集發現、並以舊地名命名的台灣特有稀有植物「水社柳」，因環境變遷曾被認為已在原發現地絕種；日管處因緣際會，獲悉有青農成功復育該植物，9日在水社地區栽種80棵樹齡8年的植株，期待營造水社自行車道，成為水社柳黃金意象！

水社柳 台灣原生特有種

水社柳花序金黃，又名「金柳」；因由草野俊助採集發現，因此也稱「草野氏柳」，為台灣原生特有種。水社柳分布除了舊名「水社海」的日月潭外，宜蘭神祕湖與雙連埤、屏東牡丹鄉東源村山區也有發現；但因其生育地狹隘且極度稀有，野外成熟個體漸少，曾被林務局評估為「瀕臨絕滅」等級。

日月潭畔的水社柳，歷經水庫興築、水位上升等環境驟變，已消失約30年，民眾回憶上次看到其冬季盛開的金黃花穗，大致都在1980年代；台灣生態學會理事長楊國禎、特生中心學者黃朝慶曾針對潭邊現存原生柳樹逐一檢視，發現全都是水柳，沒找到任何1棵水社柳。

日管處9日所栽種的這批水社柳，來自頭社盆地。921震災後，特生中心學者進駐魚池鄉輔導農民環境觀念，在生態課程中，發現頭社大排岸邊有10幾棵「看起來很不一樣的柳樹」，經鑑定竟為台灣最古老，且與人們最親近的水社柳群落。

頭社大排岸邊 發現驚喜

當地居民王順瑜於2007、2009年以無性繁殖方式復育水社柳苗木，日月潭國家風景區管理處埔里管理站主任施宗泓，日前與王順瑜接觸並洽談合作，玉成美事。

水社柳重返水社，日管處長洪維新、魚池鄉農會理事長劉啟行及總幹事王威文、黃朝慶都感欣慰且興奮！這批8年樹齡的植株目前都已含苞，有機會在2個月後綻放金黃燦爛。

(中國時報)