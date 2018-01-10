罰孳生源違法 南市府要上訴

台南2015年面臨登革熱疫情大爆發，市府積極防治，查訪各區里有無陽性孑孓（左），防治人員走進出現疫情的民宅噴藥（右）。（曹婷婷攝、本報資料照片）

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中國時報
／台南報導

門前積水容器有孑孓遭開罰，民眾不服挨罰3000元，向台南地方法院提出行政訴訟，台南地方法院去年底宣告南市府敗訴，南市衛生局強調，此判決應屬於「個案」，稽查與裁罰的行政程序均符合法規，將備妥資料提起上訴。

南市衛生局對於登革熱防治採鐵腕作為，只要查獲積水容易有孳生源孑孓就開罰。2016年8月於北區一戶民宅查獲陽性積水容器，依違反「傳染病防治法案件」開罰，但民眾不服裁罰，向台南地方法院提出行政訴訟，台南地方法院去年12月29日宣告南市府開罰命令違法，撤銷罰單。

程序有問題 撤銷罰單

台南市衛生局指出，法官論點認為衛生局稽查不該一看見就開罰，需讓民眾有陳述意見，認為衛生局這部分行政程序有問題。

衛生局則提出，依傳染病防治法第25條第2項規定，「前項病媒孳生源之公、私場所，其所有人、管理人或使用人應依地方主管機關之通知或公告，主動清除之。」法條賦予地方主管機關對個別對象通知、亦可針對多數對象為一次性公告之權能，並未限制公告範圍及方式，亦未要求應先給予改善始可開罰。

衛生局也強調，針對此案，之前即曾函請中央主管機關衛生福利部疾管署予以函釋，並已確認本項公告內容符合法規規定，認為衛生局裁罰站得住腳，面對敗訴不無錯愕。

首樁判例 衛生局錯愕

台南市衛生局統計，平均每年約200多件陽性積水容器裁罰案件，頭一次遇到民眾不服提出行政訴訟，是否擔心其他曾遭罰的民眾跟進提出訴訟的效應？衛生局表示，全案將提上訴，屆時看最高法院如何審理，該局強調「該判決僅對個案訴訟發生效力」，目前相關策略也一如往常，民眾居家環境有積水容器，仍須主動清除，以免受罰。

(中國時報)

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