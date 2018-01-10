照護獨老 屏縣啟動分級服務

2018年01月10日 01:23 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣65歲以上老年人口比例為15.5％，正式邁入高齡社會，其中獨居長輩全縣約3000人，等於每100人中即有2位長者獨自居住，在高齡及少子化的浪潮下，獨居狀況恐會日益增加，屏東縣政府依著不同需求與危急程度，已為獨老啟動分級服務計畫。

老年人逾13萬 平均之上

根據屏東縣政府統計，屏縣65歲以上長輩超過13萬人，高齡化比例高出全國平均2％以上，全縣33鄉鎮中包括高樹、車城、新埤、南州等4鄉，老年比例更超過20％，可說是高齡中的高齡。

屏縣府社會處長劉美淑指出，獨居其實是一種狀態，也是一種生活選擇，有人獨居但生活能自理，過得很好；不過另一種是缺乏照顧、不出門、也不會求助，如何篩選出類似「孤島式」的獨居，是啟動獨老分級的本意。

高危險群 社工引進資源

縣府根據老人自理能力、親屬支持系統等面向，將獨居區分為低、中、高危險三級。其中低危險由社區關懷據點及公所村里幹事，提供關懷諮詢服務；中危險群配搭增加緊急救援系統及長期照顧管理中心，提供居家照護。

另外，無自理能力且危急生命安全的高危險群，就由社工主動引進資源，提供老人保護與公費安置；劉美淑強調，以前社福系統只能知道獨居人數，而缺乏生活狀況的掌握，這些獨居高危險群的長輩，通常不會主動向外求援，這時公單位的責任就是發現他們。

去年中旬，一名42歲顏姓女子長期照顧臥床癱母，因租屋處多日無人進出，里長請來屋主協助探視，才發現顏女病逝多時，老母親則是全身屎尿、意識模糊。劉美淑說，獨老分級就是避免這樣的狀況再次發生，透過完善社會安全網，希望照顧到每個角落需要的人。

(中國時報)