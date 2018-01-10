新聞透視－別口惠招商 市府應再加把勁

2018年01月10日 01:23 中國時報 葉德正

亞馬遜將在新北市成立聯合創新中心，看似成功把世界級企業拉到新北市，但檢視內容，不過是子公司的亞馬遜雲端在新北市設立辦公廳舍，冠上「人才與技術的育成中心」的美名，完全不涉及任何營運投資，也無法帶動群聚效應，這種口惠的招商投資與外界期待頗有落差！

亞馬遜雲端服務在台灣有大量用戶，目前包括日本、韓國、大陸都已有營運中心，原本亞馬遜已經完成在台灣設立資料中心的第一輪評估報告，不過最後卻選擇落腳香港，讓台灣中央與地方政府期待落空。

新北市府宣布將與亞馬遜成立聯合創新中心，看似成功招商、把國際企業引進台灣，在兩岸關係緊張之際實屬難得，但如果細看內容，不過是團隊進駐板橋台北遠東通訊園區的辦公廳舍，實際上就是提供業者上課的地方，既沒有投資效益，也沒有產業群聚效應，更無法帶動就業機會，也難怪經發局也保守表示「難以量化估計」，因為，這與民眾期待的營運中心差很大！

新北市近來招商成績有目共睹，但在三井Outlet之後，已沒有太多令人驚豔案件，台北港娛樂產業專區因周遭還沒開發，卻開出天價70億權利金，最後流標，待重新評估後上架，招商評估過於樂觀，明顯昧於現實。

從另個角度來思考，亞馬遜雲端願意到新北設辦公室，至少跨出招商的第一哩路，總比什麼都沒有要好，此時，新北市府不應該沾沾自喜，而是戰戰兢兢，全員動起來，思考如何透過這線頭，把後端的亞馬遜產業拉進來，才能完成招商的「最後一哩路」！

(中國時報)