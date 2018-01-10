眷村凋零成治安死角 活化重生

2018年01月10日 01:23 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市過去眷村林立，但隨著時代變遷，眷村也隨之凋零，拆除後留下大面積閒置土地，不僅衍生垃圾問題，也成為治安死角，市府為此與國防部協調，近年陸續建置樹林頭公園、虎林棒球場、錦華街停車場，總計投入2032萬元，讓城市景觀更完整。

新竹市城區腹地狹小，人口密度高，市長林智堅上任後力求改善都市叢林的現況，致力提升城市綠覆率，歷年來積極與國防部協調，活化閒置國有土地，而空軍十村，鄰近中央公園、隆恩圳、新竹綠園道，位於「新竹之森」核心，未來市中心4公里城市綠廊，可提供市民多功能綠色減壓空間。

都發處長吳堂安表示，去年「掀綠計畫」投入超過2400萬元經費，活化空軍十村、樹林頭公園、嶗山新村機車廠、高峰路22村林蔭大道等4處基地，開闢超過8000坪綠地、約710坪步行空間。

市府將原先空地普遍有碎石遍布、雜草紛雜、道路切割使空間破碎化等問題，進行基礎整地，並以生態排水、植栽綠美化整頓空間，配置夜間照明，設立人行步道、增設機車停車位，打造行人友善減壓場域，將陸續於今年4月完工。

此外，市府針對4處掀綠基地，發揮設計巧思，維繫其原始風格，如空軍十村的大樹群、眷村老屋牆面彩繪，讓老住戶舊地重遊時，仍能感受到昔日眷村的美好。

(中國時報)