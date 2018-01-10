遠離滅絕 需更多關注與保育

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中國時報
／南投報導

水社柳雌雄異株，日管處在水社碼頭至九龍口間的自行車道，種了80棵8齡植株，清一色都為雄株；原來，復育者王順瑜考量該樹的母樹結果成熟後，會爆出柳絮，恐對碼頭周邊環境造成影響；未來將會補植1或2棵雌株，位置考慮在較隱密的涵碧步道。

水社柳在日月潭邊匿跡數十年，但它們真的消失了嗎？倒也未必！至少頭社大排的水閘門邊，還保有10多棵老樹；專家黃朝慶甚至推測，不排除它們就是百年前被發現、登錄的那個原始群落。但讓人不解的是，這些老樹全都是雄株，沒有雌株，只能仰賴扦插育苗，無性繁殖需承擔基因衰退風險。

隨著民眾對於這種台灣特有種植物的逐漸認識，2012年在距離日月潭岸邊僅約1公里的魚池鄉中明村有水坑，有一大片總數超過200棵的水社柳純林突然被曝光！且其中雄株、雌株兼備，還開花結出果實，飄出柳絮、長出小苗。遺憾的是，其中有70多棵或因地主急欲開發賣地，竟遭環剝！水社柳在日月潭周邊並未消失，有公有母、繁衍無虞，但真的需要更多的關注與重視！

事實上早在多年前，台灣生態學會理事長楊國禎，已在距日月潭約16公里的仁愛鄉山區有重大發現，一片呈現原始生長狀態的水社柳，裡面有多棵阿公、阿嬤級的老樹，因地處某機構的管制區，較不易受干擾，堪為該植物「保種林」。

(中國時報)

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