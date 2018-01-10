河濱花海綻放 把握最佳賞期

道南河濱公園花海位於捷運木柵站旁，交通方便，絕美河濱花海搭配河岸美景，令人賞心悅目。

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中國時報
／台北報導
觀山河濱公園花海由14萬盆花草鋪排而成，景觀相當漂亮。（水利處提供）

進入2018的1月，是台北市各大河濱公園花海的盛花期，其中觀山河濱公園花海由14萬盆花草鋪排而成，而道南河濱公園的花海就在捷運木柵站旁，交通方便，絕美河濱花海搭配河岸美景，令人賞心悅目，水利處提醒民眾，花海將綻放到1月底，請市民把握花海觀賞期限。

觀山河濱 14萬盆花草鋪排

水利處表示，觀山河濱公園的花海由近14萬盆當季草花構成的帶狀花海，非常艷麗，花海面積超過千坪，而花海內容以冬季生長的各式草花為主，其中有粉萼鼠尾草、矮牽牛、四季秋海棠及孔雀草等，共譜浪漫的美景，特別的是，觀山花海還種植了白色的粉萼鼠尾草，非常吸睛。

由於當地近期花期盛開，而背景又有橋墩，所以不少喜愛自拍的民眾，或想留有紀念照片的家庭，都會選擇前往拍照，而日落時更能搭配夕陽景象，讓拍出來的照片，更多了溫暖的氣息。

道南河濱 童趣主題設計

除了觀山河濱公園外，水利處也強力推薦道南河濱公園花海，除了地點相當便利，從捷運木柵站1口出口旁，步行約10分鐘即可抵達堤頂步道，因為對面就是動物園站，常可以組成一個親子套裝行程。

其中道南河濱花海就以「童趣」為主題來設計，搭配孔雀草、四季秋海棠、愛牽牛花朵所製成的簡單線條圖騰，讓大小朋友可以輕鬆分辨出花海勾勒的圖案，另外單車族也能沿著景美溪河堤欣賞花海美景，十分愜意輕鬆。

水利處指出，目前各花海園區花草已陸續綻放，預估會一路綻放至1月底，目前正是最佳賞花期，喜歡賞花的朋友不要錯過，假日不妨就來北市河濱公園賞花，徜徉在一片美麗的「花花世界」當中。

(中國時報)

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