商管招生銳減 餐飲等成新寵

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

各高職主力的商業管理科，近年來招生人數卻持續減少，據統計，新北市私立高職商管科招生人數，從101學年度的4690人，到107學年度腰斬為2622人，減招學生數達2068人，減幅達一半，公立高職商管科人數也跌破千人；反倒餐飲、表演藝術等科別異軍突起，成為招生新寵。

絞盡腦汁 搶新生大餅

受到少子化影響，各級學校為爭取新生無不絞盡腦汁，為了搶食新生大餅，各校紛紛打出特色科別吸引新生入學，由於招生人數總量管制，早期各高職招牌的的商業管理科，成為各校調整招生人數的頭號減招對象。

以招生人數占了新北市私校招生數五成以上的復興商工、能仁家商、樹人家商、莊敬工家、榖保家商等私校為例，復興的美工早已在業界打出響亮名號。

能仁、樹人、榖保的餐飲、美容等科別也都建立起口碑，成為穩定招生的招牌；莊敬表演藝術更在近年內竄紅，成為招生熱門科別。

樹人家商校長徐卿瑞表示，新北市私校新生以每年約2000人的數量減少，如果不發展特色課程，很難在競爭環境中存活。減少商管等科別人數，成為各校發展特色科別時，調整招生人數以符合總量管制的方式。

因應時勢 推特色科別

教育局技職教育科代理科長林奕成解釋，商業管理科招生數減少，除了選擇技職學校就讀的學生，對於動手做的學科較有興趣外，商管科較具學術性也是另個原因。

林奕成表示，為了因應時勢，各職校也會嘗試推出新科別，像近年食安問題一再發生，莊敬就成立「農場經營園藝科」，推動在地青農、有機農業；因應燃油汽車即將停用，各校汽修科學習操作對象，也從傳統燃油引擎逐漸轉型為電動引擎。另外，部分學校也會選擇與大專學校策略聯盟，透過產官學合作等等方式，設法吸引新生來就讀。

(中國時報)