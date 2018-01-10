新住民之子 羅商拚上清大

羅東高商學生羅弘杰（右）是新住民之子，他母親鄭安娜是印尼籍華僑，雖然家境不佳，但羅生懂得分擔家計，還順利錄取清大，成為羅商第一人。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

國立羅東高商學生羅弘杰是新住民之子，他認真向學、不向命運低頭，成為去年全國慈孝家庭楷模，全國僅有12人獲得殊榮，他透過「拾穗計畫」錄取清華大學，是羅商創校以來首位清大生，他說，未來想成為國際志工，回到母親印尼的故鄉從事社會服務工作。

盼當志工 服務母印尼家鄉

羅弘杰是羅東高商綜合高中學術學程的學生，他的母親鄭安娜是印尼籍華僑，由於羅父身體不佳，鄭安娜是家中經濟支柱，羅弘杰從小就懂得分擔家務，主動申請擔任學校工讀生，還會協助媽媽到夜市賣雞蛋糕。

去年底他參加清華大學不分系學士班特殊選材拾穗計畫時，第一個面試問題就是「宜蘭農地農用的看法」，羅弘杰坦言，雖然事先沒準備，但由於農地、農舍議題在宜蘭爭論已久，當時他回應民以食為天，農地本來就要農用。

立志從政 為弱勢族群發聲

羅弘杰說，他舉自家附近為例，原本住宅一旁是一望無際的農田，但現在多了一棟棟的農舍，而農舍使用率低，多為外地人住，農地不應淪為土地炒作、變成投機的商品。

上周五放榜，羅弘杰錄取清大，雖然羅商畢業生有錄取過台大、政大等校，但清大是羅商第一人，羅弘杰未來想從政，盼能為新住民與弱勢族群發聲，雖然清大沒有政治系，但他打算修習政治經濟學程，除了從政外，也想從事社會或媒體工作。念大學時，會申請擔任國際志工希望能回到媽媽的故鄉服務。

(中國時報)

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