桃園都會區房價 龜山漲最多

2018年01月10日 04:09 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市地政局分析重點都會區住宅平均成交單價，從各行政區成交規模表現及特定型態建物均價，發現去年底漲幅最大者為龜山區，最小為蘆竹區，地政局地價科指出，主要受到交易區位轉換所致。

受交易區位轉換影響

地政局擇定八德、中壢、平鎮、桃園、龜山與蘆竹區分析行情走勢，各行政區2017年8月住宅成交單價與7月相較，變動幅度不大，漲幅最大者為龜山區，上漲13.37％，最小為蘆竹區，下跌5.42％。

近期桃園市房地交易進入盤整期，各月價格波動因素主要受到交易區位轉換等差異影響為最顯著，2017年8月住宅成交平均單價，龜山區為19.93萬元／坪，超越桃園區19.57萬元／坪，成最高行政區，地政局分析，這是因為龜山區成交案件位於長庚商圈的比例較高所致，其次為蘆竹區的18.83萬元／坪。

中壢、桃園區 交易熱

至於買賣移轉登記案件，2017年10月共計3384件，與9月3459件相較減少約2.17％，與去年同期3445件，相較減少約1.77％，另外在2017年10月買賣移轉登記土地建物筆、棟數方面，土地移轉筆數為4988筆、建物棟數為2705棟，共計7693筆。

桃園市各區近一年來交易筆棟數集中重點區域，以中壢區21.98％、桃園區17.86％占比最高、較為熱絡，其次為楊梅區10.55％、平鎮區8.71％、蘆竹區8.24％、八德區7.90％。各區成交總金額方面，以中壢區835.89億元最高、桃園區708.76億元次之，其次為蘆竹區350.79億元。

(中國時報)