鮭魚回流學子 47人創新高

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣實施鮭魚回流計畫，祭出3.6萬至8萬元獎金，激勵在地優秀學生就讀縣內高中職校，同時獎勵運動表現優異學生，學生不再離鄉背景，也減輕家長經濟負擔。今年全縣有47人達到獎勵標準，頒發318萬餘元獎金，創歷年來新高，縣府宣示持續提升教育水平，並強化培育在地人才。

教育處指出，「鮭魚回流」鼓勵優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵方案，希望落實12年國教就近選讀縣內高中職，推動高中高職社區化、降低教育成本、減輕家長負擔及提升學習效能的教育理念。

頒發逾300萬獎學金

處長徐永鴻表示，激勵方案分為2類，一為國中應屆畢業9年級學生在教育會考表現優異或運動成績優異，留在縣內就讀公私立高中高職者均可申請，106學年度計有9校47人達到獎勵標準，共頒發318萬8000元獎學金。

激勵方案獎學金核發標準，包括應屆國中畢業生教育會考成績5科皆達精熟A級合計5個+、寫作測驗5級分以上，每人頒發8萬元；成績5科達精熟A級且寫作5級分以上，獎學金3.6萬元。

在運動優秀獎勵部分，曾在國中3年求學期間，代表苗縣參加全國中等學校運動會或教育部、教育部體育署所舉辦的全國甲組聯賽，獲得前3名成績者，每人頒發獎學金8萬元。

建臺中學16生居冠

106學年度留鄉升學激勵方案，9日在縣府頒獎，會考績優35人、運動績優12人，人數創下歷年新高，其中會考績優獲獎學生又以建臺中學的16人居冠，運動績優學生則有6人來自苗縣田徑搖籃縣立苑中。

縣長徐耀昌肯定獲獎學生平時在學業及運動場上努力認真，才能獲得好成績，更期待透過激勵方案留住優秀學子，提升苗栗讀書風氣及整體教育水平，也鼓勵學子強化英語能力，成為苗栗向上的原動力。

(中國時報)