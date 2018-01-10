議會協商獲共識 11日再議

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會針對台中市政府107年度總預算案，9日展開政黨協商，會中國民黨團針對5日會議尚有疑義的預算科目進行討論，經與會代表達成共識，同意刪除經常門預算中的公共運輸政策及路網宣導等預算2510萬元；民進黨團強調，詳細金額11日將由各黨團幹部再度協商。

總預算維持刪除40億

台中市議會為讓臨時會能順利召開，議長林士昌5日邀集議會各黨派代表及市府官員協商，達成初步結論，市府107年度總預算維持刪除40億元，包括基金26億元及本預算14億元（資本門5億元、經常門9億元）。

國、民兩黨及無黨、超黨派，昨由議長林士昌主持政黨協商。國民黨有書記長李中及楊正中、陳政顯；民進黨團總召李天生、鄭功進、江肇國、賴佳微，無黨召集人張立傑，超黨派段緯宇等，市府由副市長林陵三領軍。

市府自行調整本預算

李中指出，國民黨團與市府及議會其他黨團代表，先針對前次會議尚有疑義的預算科目進行討論，各黨團及市府代表對先前會議金額與內容再度確認；訂於11日就107年度預算擬刪除項目再進行實質討論。

李天生說，政黨協商初步決議，國民黨團決定本預算刪14億元；昨日刪除的公共運輸政策及路網宣導等預算2510萬元，屬經常門中的預算；目前經常門才刪除7億多，市府建議由市府自行調整，再由在野黨周四討論確認。

民進黨團強調，各政黨達成共識刪除本預算14億部分，細項11日再由政黨進行最後討論；期能在下周臨時會完成審議。國民黨團說，11日就107年度預算擬刪除項目進行討論，為公帑把關。

(中國時報)