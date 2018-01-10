老將轉戰鄉鎮市 新秀進議會

2018年01月10日 04:09 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣目前是綠色執政，但在縣議會席次尚未過半，僅剩15席，年底選舉，民進黨目標至少搶占20席。民進黨彰化縣黨部主委黃振彥9日出席民進黨縣議會黨團3長交接，鼓勵資深縣議員踴躍投入鄉鎮市長選舉，讓更多年輕人有機會進入縣議會磨練。

目標至少搶占20席

黃振彥表示，面對2018年底五合一大選，只有大團結才能爭取更大勝利，全面執政才能讓綠色執政成為品質保證；縣長就是五合一選舉選情的火車頭、領頭羊，縣政做得好、口碑好，就能發揮母雞帶小雞效果，帶動拉抬鄉鎮市長和民代選情。

黃振彥指出，中央是民進黨執政，地方也是黨籍魏明谷掌政，可惜議會席次未過半，許多政策經費預算的推動備感艱辛。雖然目前情勢不如4年前一片大好，但從上屆選舉後，彰化縣內民進黨籍的鄉鎮市長僅有2人，至本屆已大幅成長至11人，後勢仍大有可為。

黃振彥籲黨團團結

黃振彥說，大家都在看黨團未來1年的表現，呼籲民進黨團要非常團結、凝聚向心力，全力在這1年幫縣長推動政策、展現政績；議員們面對選舉不能怯戰，希望資深議員踴躍投入鄉鎮市長選舉，讓更多年輕人有機會進入議會磨練，從這樣民進黨才能有機會在彰化真正完全執政。

綠營縣議員在縣議會席次未過半，加上有洪宗熠、黃秀芳轉戰立委，目前剩下15席，針對年底選舉，民進黨縣黨部總計將提名28人參選縣議員，目標至少搶下20席。

(中國時報)