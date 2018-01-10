炭化再利用 菱角殼變黃金

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中國時報
／台南報導

循環經濟、能源永續的議題興起，近年來農業、畜牧業廢料也能成為另一種商機，像是畜牧業者可以廢水沼氣發電再利用，節省瓦斯費、電費，而以往被當成廢料的菱角殼，經過炭化後，增加其附加價值，成為友善環境的肥料，為社區發展帶來商機。

官田烏金 翻轉印象

部分農產品在採收加工的過程中，會產生農業廢料，像是文旦、椪柑的果皮、菱角的外殼等，以菱角來說，取出菱角仁後，農友不是將菱角殼丟棄在田邊露天燃燒，就是委由垃圾車清運，不過，幾年前官田區長顏能通突發奇想，將菱殼炭化再利用，進一步翻轉菱殼農廢的印象。

官田菱殼炭因燃燒後，表面有許多孔隙，具有良好的吸附力，撒在田中能增加讓土壤的保溼，並減少肥料用量，拔林社區發展協會也把菱殼炭研發成除臭包販售，獲得許多消費者青睞，帶動菱殼炭的商機，為社區增加經費來源，菱殼炭也成為居民口中的「官田烏金」。

沼氣發電 成新能源

此外，像是畜牧業最困擾的糞水沼氣，因含有大量的甲烷及部分二氧化碳，早期業者多半直接排放，不過，近年來農委會積極推動將沼氣若多加利用，因為這些糞水沼氣不僅能夠發電，也能應用在畜牧場的保溫設備上，變成另一種新的能源。

農業、畜牧業的廢棄物其實都來自大自然，也都有其利用價值，尤其循環經濟是當前主流，推動永續能源勢在必行，農業廢棄物只要找到對的使用方式，都是一種新的資源、商機。

(中國時報)

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