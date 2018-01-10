疏濬加固砂 整治濁水溪揚塵

2018年01月10日 04:09 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

濁水溪揚塵問題惡化，雲林縣府多次反映中央，最近終於獲得善意回應，確定2018年治理原則「中央治本、地方治標」，第四河川局將進行較大面積濁水溪河沙疏濬工程，減少裸露面積。

覆蓋撒種減少裸露面積

雲林縣民長年忍受揚塵之苦，環保局指出，行政院4日召開濁水溪揚塵改善會議，討論107年分工協商，確定由水利署負責濁水溪揚塵整治作業。

9日下午行政院政務委員吳澤成率領農委會、水利署、環保署、交通環境資源處、經濟能源農業處等單位，會同濁水溪兩岸的雲林縣、彰化縣府勘查防治施工地點，包括西濱大橋上下游的「水覆蓋」範圍、崙背鄉草湖社區及二崙鄉四番地「綠覆蓋」及防風林區域。

環保局空氣噪音汙染防治科長廖崇圜表示， 經多次協商，水利署已將原先防制經費由2017年3000萬元提高至2018年6000萬元，將執行較大面積疏濬、水覆蓋、覆蓋稻草、撒種草籽等工程。

集集攔河堰不可能拆除

地方治標工作則由環保局執行環境清理、灑水、噴三仙膠固砂等勞務。

雲林、彰化兩地環保團體8日聚集前往南投集集攔河堰管理中心，要求水利署應該要拆除集集攔河堰，否則上游淤沙、下游的揚塵越來越嚴重。水利署中區水資源局表示可以討論改善方式，但攔河堰不可能拆。

雲林縣環保局表示，集集攔河堰釋放出濁水溪生態基流量原為每日6萬立方公尺，去年11月東北季風強勁造成沙塵暴時，曾釋出每日35萬立方公尺水量。

(中國時報)