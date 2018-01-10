響應關懷獨老 61校募得144萬

長輩在天燈貼上心願卡。（郭韋綺攝）

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中國時報
／高雄報導

北高雄61所學校響應華山基金會「愛老人‧年菜愛團圓」送愛計畫，逾2個月來愛心勸募，獲得廣大迴響，連畢業校友也熱情響應，總共募得144萬元，讓獨居長輩也能吃到熱騰騰年菜；9日岡山前峰國中舉行祈福天燈迎新春公益大會師，把校園送暖資助獨老的行動，傳遞社會各角落，讓愛繼續飛揚。

所得費用 夠認助96人

前鋒國中校長林啟文表示，華山基金會長年來以提供生活物資、年節年菜、醫療交通接送及到府訪視，持續地服務關懷弱勢獨居長輩，傳遞社會溫情，因為認同這樣理念，包括岡山、彌陀、梓官、湖內、茄萣、永安、橋頭、阿蓮、路竹9區61所學校，群起響應華山「愛老人．年菜愛團圓」送愛計畫。

從去年10月以來，各校師長、學生迴響熱烈，慷慨解囊捐出愛心筒、紅包袋，2個多月來總共勸募144萬元，相當於96位獨老一整年服務費用。

天燈許願 期待有人陪

為讓校園響應送愛獨老行動，拋磚引玉，前鋒國中昨邀來33名獨居長輩親手製作祈福天燈，將新年新希望寫上心願卡，貼上大型天燈許下心願，再以拉線放飛象徵性施放天燈，長輩許的心願比想像中來得平實「健康平安」、「有吃有睡」、「每天都快樂」。

80歲趙奶奶20多年前隨丈夫從湖北飄洋來台，5年前先生過世後，獨自一人生活，因患有高血壓等慢性病，常頭昏跌坐路邊。

3年前，華山開始提供到宅關懷、護理服務，提供白米、罐頭、麵條、衛生紙等物資，減輕經濟壓力，逢年過節時陪伴問候，更成為她的精神依靠，趙奶奶說，這幾年還好有華山的關心和照顧，不再是一個人度日，在天燈心願卡許下「一直陪伴」心願。

(中國時報)

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