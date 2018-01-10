縣長捐年終 幫東基蓋癌症大樓

台東基督教醫院興建癌症醫療大樓，台東縣長夫人陳怜燕（左起）、台東縣長黃健庭、東基醫療財團法人執行長呂信雄、人事處長游梅子都為東基勸募。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

台東癌症發生率雖然不是全國最高，但癌症死亡率卻是排名第一，為了洗刷這項不名譽紀錄，台東基督教醫院與和信治癌中心醫院合作，去年開始在台東興建癌症醫療大樓，台東縣長黃健庭9日也宣布捐出年終獎金24萬元，並鼓勵台東民眾一起共襄盛舉。

再自掏腰包辦公僕獎

黃健庭往年的年終獎金都捐出舉辦公僕獎，表揚過去一年傑出的公務員，今年公僕獎表揚依舊，再額外捐出24萬元支持東基的癌症醫療大樓，讓他笑著說「領1份年終、捐2份獎金」，「還好太太同意！」

黃健庭表示，台東癌症發生率雖然不是最高，但死亡率卻是全國最高，主因是癌症發現太晚或治療的資源不足，兩者都與醫療資源有關，東基攬起癌症治療的重責，背後並沒有財團支持，因此需要更多善款幫助。

東基醫療財團法人執行長呂信雄表示，台東癌症放射治療用的「直線加速器」僅有1台，對於22萬人口的台東縣嚴重不足，由於直線加速器需要完整的輻射防護，因此東基評估後，決定興建一棟新大樓，在地下室安裝直線加速器，用於癌症治療使用。

由和信醫療團隊進駐

他說，新大樓的興建經費約2.5億，最新的直線加速器約需1.5億，總經費共需4億，東基自籌1億，募得善款7000萬後，在去年已經開始動工興建癌症醫療大樓，大樓完工後，將由和信醫療團隊進駐，幫助治療台東的癌症患者。

黃健庭強調，台東馬偕興建急重症大樓時也帶頭捐款，縣府同仁總共捐出400萬，這次東基要興建台東民眾非常需要的癌症醫療大樓，更應該要慷慨解囊。

(中國時報)

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