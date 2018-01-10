重大活動及施工 用路者提早因應

2018年01月10日 04:09 中國時報 劉于翔 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府交通順暢小組9日表示，針對未來兩周全市區內交通重大活動及工程施工案件，已彙整預期影響，提醒用路者提早因應。活動部分有信義區嘉年華和南港區演唱會；施工部分則包括中正萬華、士林北投以及大安區重要路段，交通局提醒民眾及早因應避開活動及施工地點，以免行程受到影響。

交通局表示，嘉年華活動在信義區101大樓旁（信義21號）廣場舉辦，將持續到本月14日止；至於南港區演唱會活動預計本月15日晚上在南港C3停車場（近南港展覽館）舉行，由於活動地點皆位在交通量繁重的熱點，希望民眾盡量搭乘大眾交通運輸往返。

施工部分，中正區與萬華區（羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路）及信義區（信義路6段、福德街及中坡南路）全天都有捷運工程施工；捷運萬大線施工封閉南海路、西藏路及萬大路部分車道，南昌路自寧波西街口至南海路口改為南往北單行道，北往南車輛請繞行牯嶺街及寧波西街；往來萬華及中永和地區的民眾，請多利用愛國西路、和平西路及鄰近橋梁等替代道路。

此外，萬華區華中橋增設匝道工程全日封閉進城側機車道，機車請改走快車道；大安區建國南路往南近仁愛路口有匝道拓寬工程；士林區及北投區在湖山路附近地區全天管線工程；士林區在承德路及基河路（近兒童新樂園）有管線埋設工程，重陽橋全天候有機車引道工程；內湖區及南港區成功橋則有拓寬工程。

交通局建議，未來兩周市區交通多有不便，請民眾支持綠色運輸，搭乘大眾交通運輸、騎乘自行車或走路，若需自行開車，請避開活動或施工地點及時段，或提前改道行駛，以免行程延誤，行經活動或施工地點時，務必遵守標示並依照員警或義交指揮，小心駕駛。

(中國時報)