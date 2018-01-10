特教生做芋圓 朱立倫讚不絕口

2018年01月10日 04:09 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

全台首座為特殊教育學生成立的「職業試探暨體驗教育中心」，9日在板橋光復高中揭牌，新北市長朱立倫親臨現場，並與特教學生一同體驗製作芋圓；朱立倫說，無論是一般生或特教生，都要重視他們的在地就學及技職教育發展，並讓學生學以致用。

朱立倫參加揭牌儀式，先換上整套廚師裝，和埔墘國小、光復高中國中部特教學生一同體驗傳統米食米苔目及芋圓的製作，同學們熟練、俐落動作，讓朱立倫讚不絕口。

光復高中校長曹永央說，光復高中2017年增設集中式特教班，提供特教學生全方位完整的適性教育，並規畫「中西餐教室」及「餐飲服務教室」，提供特教學生職業職探，更同時開設米食料理、門市銷售、清潔實務等課程，讓學生學習一技之長。

曹永央說，各縣市職業試探暨體驗教育中心，都以一般生需求考量，但特教學生在職涯發展比一般生面臨更多挑戰，這次教育局首為特教學生量身打造職業試探暨體驗教育中心，透過特別設計課程，讓孩子盡早找到職涯舞台。

朱立倫指出，教育是一步一腳印的工作，需要不斷努力，教育特教學生需要更多耐心與愛心，新北市2013年增加8班特教班，分布於各學區，給予特教生職探機會，幫忙他們找到志向、培養興趣。

教育局長林奕華也說，新北市至今已有11所職業試探暨體驗教育中心，預計今年要再成立4所，提供學子更多發揮創造力的實作場域。

(中國時報)