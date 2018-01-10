大樓及公寓價跌 案量平穩

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中國時報
／桃園報導

桃園市大樓及公寓類型交易均價，均較前年同期下跌，地政局統計，大樓類型在去年8月成交均價17.94萬元／坪，分別較前月下跌0.58％，及較2016年同期下跌6.14％；公寓類型成交均價為11.59萬元/坪，較前月上漲8.91％，但仍較2016年同期下跌7.26％，在實價登錄買賣案件價格方面資料顯示，整體不動產市場成交案量平穩。

地政局指出，桃園市整體不動產市場成交案量平穩，目前已揭露交易日期為2017年8月案件土地建物筆棟數為5713筆，預估未來案件全數揭露完畢數量約在7000筆上下，住宅市場平均成交單價近一年來繼續呈現盤整走勢，未有明顯變化。

分析不同房型，去年8月公寓每戶平均成交總價為313萬元，較7月306萬元增加2.14％，及2016年8月393萬元減少20.42％；而大樓每戶平均成交總價為869萬元，較前月887萬元減少2.12％，及2016年8月908萬減少4.27％。

透天厝方面，每戶平均成交總價為1018萬元，相較7月1062萬元減少4.09％，較前年同期991萬元增加2.79％，唯一較前年同期增加的。

以桃園區住宅大樓新成屋為例，2017年8月交易均價26.31萬元／坪，交易均價持平，成交案件以單價20至30萬／坪為主流，交易主要分布在經國特區、大有商圈、藝文特區、龍安商圈，住宅大樓中古屋交易均價19.00萬元／坪，無顯著變動，最近一年交易均價仍維持在19至20萬元／坪水準。

(中國時報)

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