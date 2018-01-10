12年國教排富 私校怨不公

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中國時報
／苗栗報導

受到少子化的嚴重衝擊，各級學校學生數都普遍減少，苗栗縣政府實施的「鮭魚回流」計畫，的確留住許多優秀子弟就讀縣內高中職，尤其對私立學校幫助很大。但政府12年國教排富條款，對收入超過門檻的家長，如子女就讀私校普通高中，卻只能獲5000元學費補助，明顯不公，有檢討調整空間。

苗栗縣教育處統計，103學年度獎勵方案發出34人、獎金250萬元，104學年度增加為37人、獎金282萬8000元，105學年度又增加為42人、獎金314萬元，106學年度更成長至47人、獎金318萬8000元。逐年成長的數字雖然不大，卻象徵這項計畫逐漸發揮留住優秀學生的效益。

有私校主管不諱言，這項政策對私校大有助益，有了一些誘因，讓不少優秀學生留在苗栗升學。換句話說，原本有意赴外地就讀明星高中的學生，就地升學，本身不必離鄉背景，也減少家長一些住宿和交通開支。

但建臺校長蔡文堂表示，鮭魚回流計畫確實留住了許多優秀子弟就讀縣內的高中職，但是礙於中央12年國教排富條款，一些收入超過門檻（148萬）的家長，如其子女就讀私校的普通高中，只能獲5000元學費補助，遠比其他學生少了1萬6560元的補助，顯然是不盡公平的，也影響了學子選讀私校的意願，政策有檢討調整必要。

(中國時報)

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