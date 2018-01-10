預算卡關 元宵恐不發小提燈

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳世宗 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府107年度預算未審議通過，中台灣元宵燈會小提燈恐消失！9日引起國民黨團痛批，國民黨籍立委江啟臣、盧秀燕也說，市府拿孩子提燈作政治籌碼，彰顯龍團隊的無能。

市府則強調，因總預算仍未於議會完成法定程序，小提燈恐無法如期完成製作，提燈發包到製作完成約須2至3個月。

江啟臣說，今年觀旅局燈會預算編列3800萬，比去年多出800萬元，議會最後決定刪除400萬；市府還有3400萬元可以做，但市府卻放話因此不做手提燈，手握3000萬元卻連提燈都做不出來，花大錢做不了事，市長是這樣當的嗎？

盧秀燕認為，議會監督預算乃天經地義，市府不應拿市民出氣，打算停發小燈籠，為什麼市長自己照樣拿薪水、照樣坐公務車、照樣拿特支費，結果卻停發廣大市民朋友的小燈籠？對市民很不公平。如果她有機會入主市府，一定會與議會建立好夥伴關係，為全體市民謀福利。

市府強調，因總預算目前仍未於議會完成法定程序，觀旅局主辦中台灣元宵燈會活動尚無法與廠商簽約，小提燈也無法如期完成製作、送驗與發放作業；觀旅局恐須因此停止製作今年元宵節的小提燈。

新聞局長卓冠廷說，市府樂見民代關心市政，但呼籲2位委員不要因黨內初選之私，在中央與地方大玩兩面手法，一手擋台中前瞻預算，另一方面又假藉地方市政，蓄意政治操作議題，將反被市民所唾棄。

(中國時報)