菱角殼染布 官田師生驚呼好美

官田國中9日邀集200位師生及官田區公所、官田社區發展協會，一起製作菱角染布，過程中學生都相當興奮。（萬于甄攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

菱角殼也能染布？台南官田區公所、官田社區發展協會及官田國中研發菱角殼染色技術，200位官田國中師生9日分成10組，紮染出官田的菱角、水雉、埤塘、水波、天空、樹林等自然環境意象的布幔，也讓學生驚呼好美。

官田區長顏能通表示，菱角是官田區的特色農業，菱角殼雖為農業廢棄物，但近年來透過循環經濟概念，將菱角殼有效利用，像是官田炭化出產的菱殼炭，相當受到青睞，此外，菱角殼也是可以作為菱角染的材料之一。

顏能通進一說明，菱殼染的原汁染接近淡土黃，顏色如卡其色，若碰上醋酸銅，布色染出來就會變成深卡其，而遇上醋酸鐵則會變成鐵褐鐵黑，深淺顏色交錯，十分特別，也具有教學意義。

官田國中校長陳文財表示，近年來官田國中積極發展以環境教育為主軸的課程，校園內不但有稻菱輪作田、微生物菌友善耕種農園、重現水圳文化的埤塘，更有可以進行窯烤披薩的官田窯及親子爐等菱殼炭教育設施。

陳文財說，為了確保菱角染布的質感，每個步驟都有諸多細節要掌握，過程中需要反覆多次以媒染劑媒染、煮染，再漂洗晾乾，才能讓顏色飽和，不易褪色，也希望透過此活動，讓學生學習農業廢棄物再利用過程，了解循環經濟的概念，期待每位學生都能成為環境教育小尖兵。

(中國時報)

民進黨黨團３長 ３帥接棒 Dyson慨捐清淨機 教處盼加碼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。