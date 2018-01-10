菱角殼染布 官田師生驚呼好美

2018年01月10日 04:09 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

菱角殼也能染布？台南官田區公所、官田社區發展協會及官田國中研發菱角殼染色技術，200位官田國中師生9日分成10組，紮染出官田的菱角、水雉、埤塘、水波、天空、樹林等自然環境意象的布幔，也讓學生驚呼好美。

官田區長顏能通表示，菱角是官田區的特色農業，菱角殼雖為農業廢棄物，但近年來透過循環經濟概念，將菱角殼有效利用，像是官田炭化出產的菱殼炭，相當受到青睞，此外，菱角殼也是可以作為菱角染的材料之一。

顏能通進一說明，菱殼染的原汁染接近淡土黃，顏色如卡其色，若碰上醋酸銅，布色染出來就會變成深卡其，而遇上醋酸鐵則會變成鐵褐鐵黑，深淺顏色交錯，十分特別，也具有教學意義。

官田國中校長陳文財表示，近年來官田國中積極發展以環境教育為主軸的課程，校園內不但有稻菱輪作田、微生物菌友善耕種農園、重現水圳文化的埤塘，更有可以進行窯烤披薩的官田窯及親子爐等菱殼炭教育設施。

陳文財說，為了確保菱角染布的質感，每個步驟都有諸多細節要掌握，過程中需要反覆多次以媒染劑媒染、煮染，再漂洗晾乾，才能讓顏色飽和，不易褪色，也希望透過此活動，讓學生學習農業廢棄物再利用過程，了解循環經濟的概念，期待每位學生都能成為環境教育小尖兵。

(中國時報)