Dyson慨捐清淨機 教處盼加碼

2018年01月10日 04:09 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣秋冬的空氣品質不良，濁水溪沿岸學校更受揚塵之害，知名家電品牌「Dyson」9日捐贈價值2萬元的空氣清淨機給雲林縣21所都會區公立幼兒園每班1台總計102台，教育處拜託Dyson再加碼，使二崙鄉、崙背鄉公立幼兒園都能有。

Dyson（戴森）公司自2017年7月起陸續捐贈台北市、新竹市、台中市、台南市、屏東縣空氣清淨機給幼兒園，9日再捐102台給雲林縣，累計近1000台。

恆隆行貿易公司Dyson事業處副總經理曾逸晉表示，幼兒園小朋友活潑好動又脆弱，活動空間密閉，評估是最需要的受贈者，捐贈款除有清淨空氣功能外，還有室內循環功能，空氣能更平均在教室內。

Dyson公司捐贈斗六市、斗南鎮、北港鎮、西螺鎮、虎尾鎮共21所102班公立幼兒園每班1台，9日在斗六市立幼兒園舉行捐贈儀式。

園方表示，空氣清淨機已到貨啟用，小朋友比較不會咳嗽，家長很開心有人送這麼好、這麼貴重的家電用品。

王姓家長表示，空汙既然無法短時間內解決，希望政府祭出利多，讓有小孩的家庭購買有折扣，小孩無論在學校、在家都有乾淨空氣可呼吸。

教育處副處長孫綿凰向Dyson公司請求，濁水溪沿岸的二崙鄉、崙背鄉，東北季風一颳風飛沙像龍捲風一樣，紅害很嚴重，最需要空氣清淨機，希望能加碼捐贈20多台。

西螺鎮文昌國小2016年全校每班已裝設空氣清淨機，校長梁博雍表示，開空氣潔淨機關窗上課，空品提升92％。

(中國時報)