Dyson慨捐清淨機 教處盼加碼

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣秋冬的空氣品質不良，濁水溪沿岸學校更受揚塵之害，知名家電品牌「Dyson」9日捐贈價值2萬元的空氣清淨機給雲林縣21所都會區公立幼兒園每班1台總計102台，教育處拜託Dyson再加碼，使二崙鄉、崙背鄉公立幼兒園都能有。

Dyson（戴森）公司自2017年7月起陸續捐贈台北市、新竹市、台中市、台南市、屏東縣空氣清淨機給幼兒園，9日再捐102台給雲林縣，累計近1000台。

恆隆行貿易公司Dyson事業處副總經理曾逸晉表示，幼兒園小朋友活潑好動又脆弱，活動空間密閉，評估是最需要的受贈者，捐贈款除有清淨空氣功能外，還有室內循環功能，空氣能更平均在教室內。

Dyson公司捐贈斗六市、斗南鎮、北港鎮、西螺鎮、虎尾鎮共21所102班公立幼兒園每班1台，9日在斗六市立幼兒園舉行捐贈儀式。

園方表示，空氣清淨機已到貨啟用，小朋友比較不會咳嗽，家長很開心有人送這麼好、這麼貴重的家電用品。

王姓家長表示，空汙既然無法短時間內解決，希望政府祭出利多，讓有小孩的家庭購買有折扣，小孩無論在學校、在家都有乾淨空氣可呼吸。

教育處副處長孫綿凰向Dyson公司請求，濁水溪沿岸的二崙鄉、崙背鄉，東北季風一颳風飛沙像龍捲風一樣，紅害很嚴重，最需要空氣清淨機，希望能加碼捐贈20多台。

西螺鎮文昌國小2016年全校每班已裝設空氣清淨機，校長梁博雍表示，開空氣潔淨機關窗上課，空品提升92％。

(中國時報)

菱角殼染布 官田師生驚呼好美 勸募進校園 另類生命教育

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。