勸募進校園 另類生命教育

2018年01月10日 04:09 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

社福團體面臨募款寒冬，粥多僧少下，愈來愈難以支撐，華山基金會走進校園勸募，與校方從生命教育角度結合，共同攜手幫助社會弱勢，總能獲得迴響不小，孩子樂於付出、家長也支持，近年來逐漸累積成一股正面力量，希望關懷弱勢在校園裡發酵，成形社會正循環。

前鋒國中畢業校友、世大運標槍銅牌好手黃士峰，獲知華山年菜送愛計畫，仍是學生身分的他，不假思索立即慷慨解囊捐助6份年菜金，他說，生命每一步都是歷程，過去參與他生命中的人，給他很大的關心和付出，有機會當然要回饋家鄉，義不容辭。

前鋒國中黃國修同學，除了捐款也當學生志工，他覺得付出關懷，是人與人相處最好的溫度，比做什麼都來得快樂。

校長林啟文說，學生不只捐款，每年輔導室也辦理學生志工，前進長輩家送年菜，幫忙歲末掃除，每個家裡都有長輩，用同理心來關懷這些獨居長輩，讓他們感受暖暖人情味。

華山代理站長黃洋騰說，華山基金會深耕校園勸募，從原本只有2、3所學校募捐，到現在超過60所學校響應，獲得很大鼓勵；不過，服務長輩所需支出平均每位1年需要1.5萬元，每月1250元，以北高雄9區計算，服務475位獨居長輩，需要720萬左右，這次校園勸募144萬元，只足夠認助96名獨老長輩服務費，其餘不足仍須社會大眾踴躍獻愛。

(中國時報)