擦擦筆寫被害個資 嫌擬加熱滅證

2018年01月10日 04:09 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

37歲詐欺通緝犯張創榮，去年9月起，在北市中山區大樓內架設電信詐騙機房，以「假貸款、真詐騙」手法詐騙。刑事局前往查緝時，張嫌竟企圖將以擦擦筆書寫的教戰守則、被害人個資等資料，用吹風機加熱滅證，頓時變成無字天書，幸好警方趕緊將紙張放進冰箱還原，才當場人贓俱獲。

刑事局偵查第四大隊去年底接獲大陸公安情資，查出有一個詐騙機房藏身在長春路一棟住商混合大樓內，遂展開蒐證偵辦。

警方調查，該機房話務人員假冒是銀行專員，隨機撥打詐騙電話給大陸民眾，佯稱可提供利率僅0.6的優惠貸款，如民眾有意申請，嫌犯即持續套出其個人資料及資金狀態，隨後要求被害人為證明其還款能力，必須先將第一期的還款金額暫時存放於自己的銀行帳戶內，並交付帳號、授權碼等驗證資料後，即可立即撥款，但其實錢馬上遭詐騙集團轉出，所謂的貸款也無下文。

警方前往查緝時，屋內張嫌等5人除趕緊破壞電腦裡的資料外，還拿吹風機狂吹教戰守則等紙張，或丟入水槽、馬桶內企圖滅證，警方檢查，才赫然發現嫌犯是用擦擦筆書寫，馬上將這些紙張放入冰箱還原，並查扣到做案用手機、網路分享器、被害人資料、本票、現金2萬餘元等贓證物。

嫌犯供稱，陳姓男子以每月2萬8000元的代價找他們工作，平日只負責尋找需要貸款的客戶，不知道是詐騙。警方初估上百人受害，刻擴大清查被害人身分及遭騙金額。

(中國時報)