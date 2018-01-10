貨輪撞垮起重機 損失上億

德國籍貨櫃輪梅爾斯號8日晚間靠泊基隆港時，疑操作不慎，撞垮造價2億多元的橋式起重機，且壓壞100多個貨櫃。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導
德國籍貨櫃輪梅爾斯號8日晚間靠泊基隆港時，疑操作不慎，船身也因碰撞碼頭，撞出大洞。（張穎齊攝）

基隆港東11碼頭8日晚間6時許，發生1艘德國籍貨櫃輪梅爾斯號（HANSA MEERSBURG）在靠岸時，疑似操作不慎，船頭硬生生撞垮1座價值2億多元的橋式起重機，還壓垮100多個進口貨櫃，損失估計上億元，並導致1名理貨員輕微皮外傷，詳細肇事原因及後續相關處理尚待港務公司釐清。

起重機遭撞垮後，除壓垮100多個貨櫃，貨櫃輪也將靠泊的碼頭撞出寬3公尺、深2公尺、水下目測2.8公尺的大洞，使得現場一片狼藉，場面怵目驚心。

受傷的陳姓理貨員（62歲）8日晚間在衛生福利部基隆醫院待診時表示，當時沒風沒雨，他才剛放好東西，不到3分鐘後就天翻地覆，接著從高空還有重物掉落下來砸到他，所幸只有撞到鼻子跟嘴，造成輕微皮外傷。

聯興貨櫃公司董事發言人王進興表示，目前損失尚無法估計，但幸好壓壞的貨櫃沒有危險物品，不過，基隆港原有6部橋式起重機，如今剩下5部，勢必會影響作業狀況，另外，除了東岸現有的3個碼頭可供停靠貨輪外，也希望藉由航港局來協調，讓西岸的碼頭也可以有空間供貨輪靠泊。

交通部航港局北部航務中心表示，將訪談當事人及調閱航行紀錄器，經送到國外判讀後，預計調查報告會在3至4個月出爐。此外據了解，相關單位初步研判肇因是操作不慎，不排除有機械故障，或船長及引水人與舵工之間傳達的訊息有誤，或船長指揮不當的可能性，但真正原因尚待深入調查後再釐清。

梅爾斯號貨櫃輪重達1萬8300噸，由永然船務公司代理，正利航業公司租用，當時駕駛的是德國籍船長Moeschter Jens Uw（55歲），8日原先從香港出發到廈門，抵達基隆港後預計再前往日本大阪港，最終停泊在神戶，怎料卻在晚間6時許靠泊基隆港時，疑操作不慎而釀禍。

(中國時報)

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