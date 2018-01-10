桃捷產學合作 培養軌道人才

2018年01月10日 04:09 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

開南大學、清華高中、桃捷公司8日進行策略聯盟及產學合作簽署，桃園市長鄭文燦表示，透過3方合作，可以為軌道、捷運人才打下更好的基礎，桃捷也要在系統安全、營運穩定的目標達成後，持續提升運量、品質，讓桃捷公司更加成長。

鄭文燦表示，軌道工業對台灣相當重要，是推動低碳綠色運輸的基礎，行政院前瞻基礎建設計畫將雙北市以外的捷運系統納入，將會陸續推動。此外清華高中首創全台的軌道修護科，開南大學則是國內唯一有陸海空運輸科系的大學，3方合作後，透過「大手牽小手」，對於人才培訓更是有完整的計畫。

鄭文燦說，人才培訓計畫不只是參觀訪問、職業探索，更有實作課程、企業學習、在職專班等選項。透過人才培訓計畫，從高中、大學到企業，以「一條龍」的培訓方式多方面合作。鄭文燦也鼓勵桃捷公司的員工參加在職專班，希望每位同仁要考取2張以上證照，也可以進修取得碩士學分或學位，提升職場競爭力。

鄭文燦又說，軌道運輸是未來桃園市建設的重點，包含高鐵的行控中心設在桃園，台鐵的車輛基地也設在富岡，相信桃園在軌道工業上有必要培養更多人才。

開南大學校長梁榮輝表示，前瞻計畫中，有大量軌道運輸的建設，相信會需要大量人才，學校也有信心可以提供優秀的人才進入業界。清華高中校長陳光增則說，希望利用產學合作的機會，讓學生們對於軌道運輸的運作更為了解。

(中國時報)