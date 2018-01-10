邱鏡淳創意建議 把蝴蝶結變啾啾

新竹縣長邱鏡淳（左二）出「作業」給謝孟穎（右二），柔美蝴蝶結髮飾，搖身一變成男性適用的領結。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

換個想法，蝴蝶結變啾啾！業餘手作創意者謝孟穎以「Velina手作．靴下．雜貨」，半年前開始在新竹的市集試水溫，上月在新瓦屋客家文化保存園區，巧遇新竹縣長邱鏡淳，邱鏡淳一看她攤位上的蝴蝶結髮飾，建議可以改做領結，上周他在縣府主管會報中，特別戴上謝孟穎特製的領結，鼓勵大眾支持年輕人創意。

邱鏡淳說，新瓦屋在周末時常有市集，他有空就會去看看，上個月因耶誕活動前往新瓦屋，見到謝孟穎的蝴蝶結，他想到先前出訪歐洲，看到當地的手製精品，他認為謝孟穎手作的精巧程度並不輸國外，因此建議她可以嘗試將蝴蝶結改製成領結，邱鏡淳上周在主管會報中，也特地取下領帶改繫領結，風格一變。

對於邱鏡淳出的「作業」，謝孟穎笑說「先前不曾嘗試，也感謝縣長給的想法」，她與縣長討論領結大小、鬆緊程度，也特製出數個領結，9日帶到縣府，送給邱鏡淳，也讓她的手作攤位多一項商品。

文化局長張宜真、綜合發展處長陳冠義、環保局長黃士漢9日欣賞謝孟穎的手作，紛紛戴起蝴蝶髮飾、領結及特製的提袋，張宜真說，這是一場「蝴蝶結與領巾的相遇」，新瓦屋市集多，也匯聚了年輕人的創意，鼓勵大眾前往欣賞、挖寶。

黃士漢則表示，限塑是現今政府的政策，也鼓勵大眾齊減塑，透過符合杯圍的布製提袋，可省下塑膠袋，還可選擇自己偏好的花色，響應「環保愛地球」。謝孟穎手作範圍多，不僅有髮飾、圍兜兜、領結、小提袋、衛生紙套，還可特製化環保提袋。

謝孟穎自幼即喜好手作，也利用上班閒餘時間學習各式材質，常抽空到市集參觀、閒逛，半年前興起到市集擺攤念頭，陸續在新瓦屋古風車市集、關西鎮初心者市集擺攤。

張宜真說，縣內目前有不少文創空間平台，除了新瓦屋，還有關西藝術小鎮、竹東文創藝術村等老屋活化空間，希望藉由這些文創空間，提供更多青年創業人才一個平台，激盪出更多火花。

(中國時報)

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