眼球凸到快掉出來 一針解救

2018年01月10日 04:09 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

1名男大學生從小三就因眼眶血管畸型瘤造成左眼凸出，傳統治療手術切除必須將眼球一起拿掉，遲疑8年讓他眼球凸到像快掉出、視力下降到0.1；經轉診到中山醫學大學附設醫院，在精準電腦斷層導航下，以細針注射硬化劑進入腫瘤內，腫瘤逐漸縮小，眼球復位，讓他擺脫眼球怪人惡名，視力也回復到0.4。

現年23歲男大學生，小三時左眼開始紅腫，到眼科診所被誤診為結膜炎，藥物治療無效且眼睛越來越凸，外觀就像左眼球要掉出來一樣恐怖，到醫院做磁振造影掃描影像，發現為眼眶淋巴血管瘤，雖為良性，但腫瘤大到比眼球還大，壓迫到視神經與眼球，視力也降到0.1。

尋遍各大醫院得到答覆都是手術切除腫瘤，必須把眼球一起拿掉，讓患者相當苦惱，經轉診到中山附醫影像部施行硬化劑治療，利用電腦斷層精準導引細針避開眼球血管、神經，扎入眼球後方的腫瘤，並注入硬化劑治療，經追蹤明顯縮小，眼球也慢慢回到正常位置，持續追蹤也無復發現象。

中山附醫醫學影像部醫師吳明基指出，兒童血管畸型瘤的發生率約為1到2％，其中有1/3的患者成年後仍無法消失，像男大生眼眶血管畸型讓它左眼凸到像要掉下來，視力也受損，讓他相當自卑，傳統手術要賠上左眼球，硬化劑治療在精準的電腦斷層導航系統導引下，安全又有效。

(中國時報)