機器人全國賽 南州國中包辦前三

2018年01月10日 04:09 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

南州國中機器人教學雖僅是社團模式，但近年來在各大賽事中成績不凡，日前參加2018全國工業機器人競賽再次創下佳績，囊括國中C組及D組前3名，學生為此亢奮不已，直呼「熬到凌晨5點不睡覺真的太值得」，還稱「燒到的機板犧牲得很有價值」！

全國工業機器人競賽是國內機器人指標性賽事之一，日前在嘉義吳鳳大學登場，年年參賽的南州國中今年也不意外北上角逐最高榮譽，而學生們為了拿到好成績，更是直接把「練習場」搬上遊覽車一起帶上去，不放過絲毫練習機會。

「一定要拿第一啊！」連3年參賽的國三生張婕說，雖然已經參賽無數，但每次比賽依舊戰戰兢兢，像這次賽前2個禮拜一直瘋狂寫程式、改程式，還不小心燒掉1台機板，當下真的很擔心，不過當成績出來後，發現一切的努力真的都很值得，包括賽前連2晚熬夜練習。

「我也不小心把機器人零件燒掉了」首次參賽的七年級生黃柏霖也說，賽前準備真的很累，不是不小心弄壞零件、就是要練到凌晨3、5點，但大家一起為同一件事努力的感覺真好，且還會越晚越嗨，不僅是愈接近比賽的關係，更因為向心力高。

校長黃慧瑄說，機器人一直都是學校的發展重點之一，雖然僅是社團性質，但是他們真的都很專業，也因為這樣的學習，他們知道自己在為自己爭取什麼，知道要付出才會有收穫。

(中國時報)