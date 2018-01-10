西部縣市空品 基隆最優

2018年01月10日 04:09 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

天空灰濛濛，空氣品質越來越糟糕，但根據環保署統計，基隆市在去年空氣品質指標（AQI）為55.1，是西半部縣市空氣品質最佳城市，基隆市長林右昌9日在市務會議中表示，市府3年維持空汙管制，使得基隆市去年達到「無紫爆」，意即一整年都沒有出現「紅色警示」的狀況。

林右昌表示，基隆市空品指標大於100的日數已從2014年的44日逐年下降至18日，優於其他西部縣市，而細懸浮微粒（PM2.5）的年均值為每立方公尺14.2微克，首次在法規標準值15微克內，並朝PM2.5二級防制區邁進，讓基隆市空氣品質漸入佳境，並展現出管制成果。

環保局長賴煥紘指出，已針對最大的汙染源協和電廠要求使用低硫分燃料油，如此可降低30％硫氧化物的排放量，並推動汰換中小型鍋爐，改造為低汙染性氣體燃料、太陽能或電能等加熱設備，而去年已輔導6座燃油鍋爐換為使用天然氣，今年預計在改善9座。

賴煥紘說，目前廟口夜市經協商輔導後，仁三路夜市油煙防制設置率已達100％。且對於營建及堆置場揚塵管制，去年推動20家業者參與道路認養，執行道路洗掃街工作，削減總懸浮微粒56.6公噸，在紙錢集中收運量部分，全年更達110公噸。

此外，環保局也藉由強力稽查、烏賊車檢舉、保檢合一等工作來降低柴油車汙染，並輔導柴油車、二行程機車汰舊。

(中國時報)