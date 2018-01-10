防寒大作戰 農漁業嚴陣以待

新竹縣為中央氣象局發布低溫及大雨天氣警特報的縣市之一，縣府呼籲農民嚴防低溫，圖為2年前新竹縣下雪造成的農損。（資料照片）

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中國時報
／竹縣報導

中央氣象局發布部分縣市大雨及低溫等天氣警特報，新竹縣皆列在其中，新竹縣長邱鏡淳9日指示包含農業處、消防局、社會處等相關單位，全力協助抗寒、預警，以免出現農災、人員傷亡。

新竹縣9日清晨最低溫為9.6度，邱鏡淳與社會處長李國祿等人，會同社福團體前往探視街友，李國祿指出，因應寒流配合衛生福利部啟動「低溫關懷機制」，與人安基金會新竹平安站開設避寒場所暫時收容，避免因低溫造成人員失溫。

農業處長邱世昌在主管會報中也指，此時正逢柑橘類採收期，以及高接梨穗嫁接期，為了避免寒害，也發文給各農會、公所，請農友加強防風、酌量施鉀肥抗寒，並呼籲農民及早採收，避免受寒。

另外在養殖漁業方面，則請漁民更加注意水溫降溫的速度，低於攝氏15度時，應採取緊急措施，例如提高水溫等，若不幸魚隻大量死亡，應立即通報農委會、漁業署處理，避免造成水質、池底惡化，帶來二次災損。

邱世昌也指，在畜、禽業，應防範冷風，因口蹄疫、禽流感等好發於低溫時節，呼籲業者要加強保溫及管理，注意畜舍溫度及濕度，並保持通風，以避免損失。

邱鏡淳也表示，請縣民加強禦寒措施，但審慎使用各類電器，也要注意保持熱水器通風，以避免一氧化碳、電器火災等意外，呼籲民眾外出也要注意保暖，以策安全。

(中國時報)

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