2018年01月10日 04:09 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館行銷產業很多元，今年首度結合廠商推出年菜，要陪伴消費者圍爐，總幹事蔡文琳表示，年菜有「好運迎春組 」與「福運臨門組」兩款，菜色豐盛，精采又喜氣，且都選用優質好食材。

蔡文琳表示，二水鄉農會年菜，菜色很豐富，「好運迎春組」有鮑翅干貝佛跳牆、古早味鮮魚炊粉鍋、蠔汁鮑魚、富貴海鮮羹、紅燒虎掌燴鮑菇、鹿野夯雞，總共6道，只要2300元。

「福運臨門組」則是包括好運迎春組的6道佳餚外，又增加糖醋黃金鯧魚、糖醋排骨、紅燒獅子頭與桂圓紫米紅豆湯，足足10道美味料理，才賣3300元。

蔡文琳說，為讓消費者過個健康、安心與快樂的新年，兩組年菜都通過GMP認證，採用的也都是通過檢驗的優質食材。

年菜預購至31日止，凡是在31日預購者，還可獲得加贈1道神秘好運年菜，另外再送二水書法家揮豪春聯1組，數量有限，預購從速。蔡文琳表示，由於年菜都是冷凍食品，預購者必須在除夕前3天到農情館取貨。

二水農會八堡圳農情館，農曆春節期間除了除夕當天休館，其餘天天營業，歡迎遊客及消費者隨時可到農情館採購伴手禮，或體驗二水咖啡、蜂蜜白柚子茶的好口碑，在年節的熱鬧中，享受難得的清靜與悠閒。

(中國時報)