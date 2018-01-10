黃偉哲：妹妹比全國電子還感心

2018年01月10日 04:09 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台南市長初選6強競爭，6日電視辯論會結束後，綠委黃偉哲遭參選人顏純左陣營烏龍爆料拿走另一參選人李俊毅所買的咖啡。黃偉哲胞妹、媒體工作者黃智賢9日親上火線闢謠，更親送咖啡至立法院替黃偉哲打氣，力挺胞兄。黃偉哲則笑稱，妹妹比全國電子還「感心」。

辯論會結束當天，參選人之一、台南市黨部主委顏純左陣營透過社群媒體暗指黃偉哲「順手牽咖啡」，但最後證明是誤會一場。顏陣營向黃道歉，顏純左辦公室副主任蔡芳茹自請退黨。

黃智賢昨親送咖啡給黃偉哲，並強調「我哥哥不會去拿別人的咖啡喝。」她也拍了拍黃偉哲的肩膀說，最近天氣很冷，要熱咖啡，自己哥哥的咖啡自己送。

媒體詢及，日前網路瘋傳黃偉哲拿走助理便當，黃智賢歎氣表示，大家可以一起想哏，「看看要我哥拿什麼、大家來徵文」，認為該指控太好笑。至於為何類似傳言層出不窮，她認為，可能是黃偉哲沒其他事好說，「我哥哥太可愛了」。

由於正值立法院臨時會處理《勞基法》修法期間，因應勞工團體在外陳抗，立院周邊架起層層拒馬，並有交通管制，進出較平時困難。看到黃智賢親送咖啡，黃偉哲連聲道謝，「謝謝妹妹的咖啡」。

對於「啡咖事件」，黃偉哲不願多談，僅低調表示事情已經結束，該道歉的也道歉了。有趣的是，黃智賢接受媒體採訪時，黃偉哲還打趣地提醒：「不要聊政治喔！」黃智賢立刻回嘴：「我沒有要講政治！」兩人互動讓在場媒體大笑。

(中國時報)