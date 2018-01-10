涂醒哲再出招 議會冷處理

2018年01月10日 04:09 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府107年度總預算遭市議會刪減6億836萬餘元，市長涂醒哲不只一次親上火線，炮轟特定議員猛刪預算，阻礙市政推動，繼8日表達要提覆議案，遭議會以4大缺失為由，反批市府混淆視聽、亂扣帽子後，9日涂醒哲又帶著號稱是兩大苦主的觀光新聞處與智慧科技處同仁召開記者會，重申市府不會跟議會對抗，對議會把部分議員和整個議會混在一起，「我們非常遺憾」。

嘉義市府會為預算問題持續隔空交火，昨涂醒哲又率觀新處長黃緒信、智科處長林彣珊、主計處長房銘輝等人召開預算說明會，涂醒哲強調，市府是依法提出覆議，提覆議是對同仁尊重、對市民負責，不提覆議更對不起其他議員。

涂醒哲說，議會以106年度、107年度舉債20億元做為刪減的理由「並非事實」，指嘉義市一直以來財務都非常健康，從2010年黃敏惠市長任內開始，當年度預算編列歲入歲出差短10餘億，但最後年終決算審反而賸餘3.5億元，包括他任內3年，決算都有賸餘，才會3年償還9億8893餘萬元債務，讓每位市民平均負債僅112元，為本島負債率最低縣市。

涂醒哲直指部分議員把市府同仁的努力說成浮編，是不尊重也是誤解，尤其預算刪減主要來自少部分特定議員，並非所有議員意願，提覆議可還其他議員清白，重申市府一定會和議會溝通，絕對「不能、不敢、不願抹黑或不尊重議會」，對涂醒哲一再出招，市議會以話已說盡，不予回應冷處理。

(中國時報)