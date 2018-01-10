北市踢皮球 高市怒嗆不像話

2018年01月10日 04:09 中國時報 柯宗緯 、 柯伶穎 ／高雄報導 ／高雄報導

龍發堂爆發嚴重傳染病疫情後，上周五衛福部指示各縣市衛生單位接手，但台北市府竟發文給設籍北市的堂眾家屬寫道，家屬實際住在高市，應該直接找高市府，將責任推得一乾二凈。高市衛生局長黃志中9日怒嗆，這是地方政府責任，人民有需要政府就在哪，不能接受北市做法，已上達衛福部反映，並持續與北市溝通中。

對於高雄市衛生局的不滿，北市衛生局主祕李碧慧回應強調，北市已備足床位，若要協助安置不會拒絕！但她解釋，北市目前只有設籍北市的名單，但這些堂眾實際上是否仍住在龍發堂、或是否需要協助都還沒清查，若家屬及病患未同意，不可能強制人住院。至於傳染病的問題，已經協調好聯醫的床位，會提醒轉送過程要做好相關措施。

龍發堂堂眾後續安置問題，成為一大燙手山芋，衛福部雖出面協調，並稱堂眾須全面移出接受正規治療，將移往戶籍所在地，由各縣市當地衛生主管機關負責，多數縣市皆稱已經準備好了。

1月5日北市社會局發公文給高市衛生局，「請臺端協助令家屬另覓合適之安置機構」、「令家屬實際居住於高雄市，考量當地主管機關較為瞭解令家屬之身心狀況及合適之照顧機構，若臺端欲進一步瞭解令家屬目前狀況，請洽高雄市政府衛生局」。

黃志中說，已多次跟北市府溝通，但「被打槍」，不得已情況下，直接告知衛福部出面解決。他認為，北市發這個文很尷尬，「這樣很不像話」，妥善處理安置事宜，本該是地方政府責任，如此作法留待社會公評。

北市府一紙冷酷公文，無疑在家屬傷口上灑鹽，更引發恐慌。昨有家屬直接到高市衛生局陳情，希望中央、地方政府不要坐視不管。黃志中說，高市立場不變，「只要堂眾有醫療照顧需求，就會照顧」，若家屬想自行帶回去，或帶至其他機構，也會盡全力協助。

(中國時報)