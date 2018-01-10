五要原則 防一氧化碳中毒

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中國時報
／台北報導

寒流來襲，台北市氣溫直落，洗熱水澡之餘別忘記通風 ! 因一氧化碳氣體無色無味，在使用燃氣熱水器或瓦斯爐具保暖時，謹記保持通風和遵守「五要」原則，才能安心過冬。

根據台北市統計資料顯示，民眾常因氣溫降低而緊閉門窗，使得一氧化碳中毒事故頻傳，北市近3年一氧化碳中毒災例共發生42件（占全國37％），造成4死（占全國28.5％）、124傷（占全國37.6％）。

分析北市一氧化碳中毒案例致災原因，消防局表示，多數是因為燃氣熱水器裝置不當和環境不通風，產生並蓄積一氧化碳釀禍。消防局指出，由於北市民眾常將陽台外推，以加蓋違建方式擴張居住空間，使得通風空間變成密閉，特別呼籲，若燃氣熱水器安裝於室內或通風不良場所者，應安裝強制排氣型熱水器。

另外，避免一氧化碳中毒，五要原則包括，保持環境「通風」，避免陽台加裝窗戶或晾曬大量衣物；其次，注意燃氣爐具定期檢修或汰換。接著，使用安全熱水器「品牌」，應貼有CNS（國家標準）及TGAS（台灣瓦斯器具安全標誌）檢驗合格標示；以及選擇正確「型式」，像是屋外式熱水器就不可安裝在室內，且陽台加裝窗戶就屬室內空間，應安裝強制排氣式熱水器。最後則是注意應由合格技術士進行正確安裝。

(中國時報)

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