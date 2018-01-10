低溫下探10度 農漁牧抗寒大作戰

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中國時報
／花蓮報導

根據中央氣象局發布資料，全台8日晚間起受強烈冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，花蓮縣政府農業處呼籲農民及早採取防寒措施，以減少農漁畜禽產業災害及財產損失。

花蓮縣府農業處長羅文龍表示，近日天氣溼冷，加上今年冬季第一波強烈冷氣團即將報到，自8日晚間起各地氣溫將明顯驟降，可能出現10度以下低溫。他呼籲，農民除了保重身體健康，對於農漁畜產業也要及早採取防寒措施，以減少災害及財產損失。

羅文龍指出，水稻育苗場應選擇避風處或設置防風牆，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，寒流離境後掀開塑膠布。對於較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風設施或塑膠布或選用不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果，尤其番茄建議架設防風網，並留意是否溼度過高而易引發晚疫病或灰黴病，宜進行病害防治；果樹部分應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施。

此外，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護。有關養殖漁業類部分，寒流來襲時，一定要留意加溫與停止餵食，若是不幸有損失，只能盡快清理，維持魚塭內水質良好，以免引發後續病害。加強畜禽保溫管理，設置擋風設施，注意畜舍溫溼度，保持通風並防範冷風侵襲。

由於低溫危害農業速度較慢且持續時間較長，農業處已通報各公所及農會密切注意，倘有災情顯現，請農民主動通報外，亦請公所依農業天然災害查報作業規定辦理，儘速查報啟動救助。

(中國時報)

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