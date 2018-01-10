興大萃取益生菌 可自生玻尿酸

2018年01月10日 04:09 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

中興大學與產業攜手，研究從母乳中萃取調節免疫力的益生菌時，意外發現「嗜熱鏈球菌」進入人體腸道後，能自然生成玻尿酸，不但具調節消化系統的功能，也可緩解退化性關節炎，未來可能可取代葡萄糖胺的使用。

拿起一包包製作完成的粉狀益生菌，大江生醫代表陳彥任表示，3年前從母乳中找出對提升孩童免疫調節能力有幫助的300株益生菌，並選出其中3株實驗，意外發現其中1株菌種培育難度高，且會懸浮在液體中、不易收集，甚至在濃縮時會產生黏稠凝狀物，相當奇怪。

工程師何政育說，經進一步檢驗，才發現這株「嗜熱鏈球菌」進入人體腸道中，配合提供菌種所需的益生源，即會開始產生玻尿酸，其生成玻尿酸的數量較其他益生菌多了270倍，可提升腸道與血液中玻尿酸成分，增進皮膚含水量，對緩解眼睛乾澀、膝蓋不適有幫助。

何政育強調，曾針對已服用葡萄糖胺的患者進行實驗，發現連續食用7天嗜熱鏈球菌，患者的退化性關節炎情況可獲緩解，未來不排除取代這類保健食品被使用，目前也針對100名退化性關節炎患者進行為期1年的實驗。

「微生物堪稱人體中的一項器官！」興大生命科學院副院長黃介辰強調，為了解微生物運用、獲得廣泛使用，特別成立「台灣應用微生物產學聯盟」，目前已有14個單位加入，盼藉由產學合作讓微生物的使用更具效益。

(中國時報)